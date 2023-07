Jake Stewart profiteert van werk Arkéa-Samsic en TotalEnergies in Tour de l’Ain

Jake Stewart heeft net als vorig jaar de openingsrit in de Tour de l’Ain gewonnen. De jonge Brit van Groupama-FDJ bleek na een dag waarin Arkéa-Samsic en TotalEnergies het vuile werk opknapten voor sprinters Nacer Bouhanni en Jason Tesson de snelste te zijn van het peloton.



De driedaagse Tour de l’Ain begon maandag met een vlakke rit van Loyettes naar La Plaine Tonique. De openingsrit was de enige kans voor de sprinters om een etappe te winnen, aangezien er dinsdag en woensdag twee zware bergritten naar Lagnieu en Monts-Jura op het programma staan.

De kans dat een vlucht zou wegblijven in deze etappe was, ondanks de beperkte aanwezigheid van sprinters in deze ronde, klein. Arkéa-Samsic en TotalEnergies toonden zich namelijk de hele dag bereid om een vlucht met Aloïs Charrin, Julian Lino en Mads Ostergaard Kristensen te controleren voor hun sprinters.

De drie vooraan kregen maar een paar minuten voorsprong van het peloton. Toen Charrin en Lino op zeventig kilometer van de streep naar de grond gingen door een put in de weg en Kristensen daarna aan een lange solo begon, werd helemaal duidelijk dat er gesprint zou worden. Uiteindelijk werd Kristensen op iets minder dan dertig kilometer van de finish weer ingerekend en werd er inderdaad gesprint.

De twee Franse ploegen die de hele dag hadden gecontroleerd, zouden er uiteindelijk naast grijpen. Op 1 kilometer van de finish zette Groupama-FDJ zich op kop om Stewart perfect af te zetten, waarna de Brit het koelbloedig afmaakte. Al kwamen Emmanuel Morin en Bouhanni nog dichtbij.