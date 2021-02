Jake Stewart na tweede plek in Omloop: “Ik wil in dit soort koersen excelleren”

Davide Ballerini werd gisteren, als winnaar van Omloop Het Nieuwsblad, op het podium geflankeerd door Sep Vanmarcke en… Jake Stewart. De nog altijd maar 21-jarige Brit kwam zaterdag als tweede over de streep in Ninove. “Dat is wel een kleine verrassing, al voelde ik me al goed in de Ster van Bessèges”, zo klonk het na afloop.

Het is voor de beloftevolle renner van Groupama-FDJ de meest opvallende uitslag bij de profs, maar Stewart was eerder dit seizoen al goed op dreef in Bessèges. De rappe Brit eindigde in het zuiden van Frankrijk namelijk als vierde in het eindklassement. “Dat was al een kleine verrassing, maar ik begon ook wel met goede benen aan de ronde.”

“Dan is het ook mogelijk om een goede uitslag te rijden”, zo vertelt Stewart in gesprek met Cyclingnews. “Ik wist de goede vorm uit Bessèges mee te nemen naar de Omloop. Ik was goed voorbereid. We hadden tijdens de koers geen last van de wind en hierdoor was het mogelijk om met een grote groep naar de finish te rijden. Al was het wel een kwestie van overleven.”

Overleven

Het was afzien op de vele Vlaamse hellingen, ook voor Stewart. “Het was zwaar vanaf de Wolvenberg tot de finish. Het was gewoon een kwestie van overleven. Ik had het lastig op de Muur van Geraardsbergen, maar eenmaal over deze helling moest ik gewoon Stefan (Küng, red.) en Kevin (Geniets, red.) volgen tot aan de finish en ze laten werken. Dan was het aan mij om te sprinten.”

De sprintvoorbereiding verliep zeker niet vlekkeloos voor de jonge Stewart. “Ik kwam alleen te zitten, maar met nog 500 meter te gaan vond ik het wiel van Geniets weer terug. Ik kwam nog snel opzetten in de sprint, maar het was niet genoeg om Ballerini van de zege te houden. Een tweede plek is een verrassing, maar we hebben een goede groep voor de klassiekers.”

Voorliefde

Voor Stewart is de wielersport nog altijd een grote ontdekkingstocht, ook na zijn tweede plek in Omloop Het Nieuwsblad. “Ik ben nog altijd aan het ontdekken waar mijn grenzen liggen. Ik koester wel een voorliefde voor de klassiekers, ik hou van de Belgische wedstrijden. Ik wil in dit soort koersen excelleren. Ik hoop hier nu op voort te borduren.”