Jake Stewart en Lars van den Berg keren in Parijs-Camembert terug in koers

Groupama-FDJ kan weer beschikken over Jake Stewart, vanwege fysieke problemen nog niet aan zijn seizoen begonnen, en Lars van den Berg, die sinds zijn val in de Volta ao Algarve niet meer in actie kwam. Beide renners maken morgen hun opwachting in de Franse eendagswedstrijd Parijs-Camembert.

Voor Stewart wordt het zijn eerste koers sinds oktober. Sinds half januari had de 22-jarige sprinter last van darmproblemen, waardoor hij niet aan wedstrijden kon deelnemen. “Ik ben blij dat ik na een aantal lange maanden zonder wedstrijden weer aan de start sta. Het was moeilijk om er niet bij te zijn aan het begin van het seizoen. We werkten met specialisten in Manchester samen om een oplossing te vinden. Begin maart kon ik de training hervatten.”

De Brit bedankt zijn ploeg, familie en vriendin voor alle steun. “Mentaal is het niet gemakkelijk om door zo’n periode te gaan en deze steun is belangrijk. Het hield mijn motivatie op peil en stelde me in staat om te blijven werken aan mijn doelen. Ik heb een mooi programma voor de boeg en ben gemotiveerd. Ik reed Parijs-Camembert in 2020 toen ik in de opleidingsploeg zat en heb daar goede herinneringen aan.”

Stewart staat zonder verwachtingen aan de start van de Franse eendaagse. “Ik rijd zonder druk om mijn huidige niveau te evalueren. Daarnaast wil ik mijn ploegmaats zo goed mogelijk helpen. Ik ben gewoon blij om in de koers terug te zijn.”

Lars van den Berg

Lars van den Berg kwam dit seizoen al wel in actie. Begin februari trapte hij het nieuwe wielerjaar af in de Ronde van Valencia. Daarna verscheen hij aan de start van de Volta ao Algarve, maar die ronde moest hij na een zware val op de tweede dag vroegtijdig verlaten. Na die crash was de 23-jarige Nederlander enige tijd buiten bewustzijn, tot hij in de ziekenwagen weer bij zinnen kwam. Na bijna vier weken maakt hij nu zijn rentree.

Selectie Groupama-FDJ voor Parijs-Camembert (12 april)

Lewis Askey

Clément Davy

Matthieu Ladagnous

Paul Penhoët

Jake Stewart

Lars Van Den Berg

Bram Welten