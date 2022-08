Jake Stewart emotioneel na eerste profzege: “Een last valt van mijn schouders”

Jake Stewart reageerde erg emotioneel na zijn overwinning in de openingsetappe van de Tour de l’Ain. Het was de eerste profzege van de 22-jarige sprinter van Groupama-FDJ.

Stewart is bezig aan zijn tweede volledige seizoen bij Groupama-FDJ, nadat hij ook al twee jaar bij de beloftenploeg van het Franse team reed. De Brit was al enkele keren de beste jongere sinds hij de stap naar de beroepsrenners zette, maar winnend over de streep komen deed hij tot vandaag nog niet. “We kwamen hier met een plan. We zeiden al een tijdje dat de eerste rit van de Tour de l’Ain perfect voor mij was, dus iedereen was super gemotiveerd.”

Stewart wist dat hij in de onregelmatige slotfase rustig moest blijven. “Rudy Molard en Sebastian Reichenbach deden het vervolgens geweldig in de aanloop naar de laatste kilometer. Daar was Lars (Van den Berg, red.) bij me en hij was supersterk. Toen Rémi Cavagna voorop reed, zei ik tegen Lars dat hij moest gaan want het werd gevaarlijk. Hij ging vroeg, haalde Cavagna terug en toen kwam er een man van Auber voorbij. Vanaf dat moment lanceerde ik mijn sprint.”

Vanzelfsprekend was de jonge Brit heel blij met zijn eerste profzege. “Ik heb er zo lang achteraan gezeten, het betekent zoveel. Ik wil iedereen bedanken die me geholpen heeft op deze weg. Om eindelijk deze zege te behalen is een enorme last die van mijn schouders valt. Het team heeft ook veel gedaan in het begin van het jaar om me te helpen herstellen, nadat ik in de winter de ziekte van Crohn had gekregen. Het is emotioneel voor me.”