Jai Hindley zet Giro naar zijn hand: “We hebben alles op deze rit gezet”

Jai Hindley gaat deze Giro d’Italia winnen. De Australiër kraakte Richard Carapaz in de laatste kilometers van de Passo Fedaia en nam de roze trui over van de Ecuadoraan. Het verschil tussen Hindley en Carapaz is nu bijna anderhalve minuut in het voordeel van de Australiër.

“We wisten dat dit een cruciale rit zou worden”, zegt Hindley na afloop van de etappe. “De finish was enorm zwaar en we wisten dat als je de benen zou hebben, je hier het verschil kon maken. We zijn de hele Giro geduldig gebleven en hebben alles op vandaag gezet.”

“Lennard Kämna kon zijn hulp vandaag niet beter timen. Toen ik hoorde dat Carapaz moest lossen, ben ik all-out gegaan. Wat een geweldige etappe. Ik weet niet of het voldoende zal zijn om deze Giro te winnen”, eindigt de kopman van BORA-hansgrohe bescheiden. “Maar ik zal zondag sterven voor de trui.”