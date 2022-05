Jai Hindley zegeviert op Blockhaus: “Ongelooflijk, nadat ik het vorig jaar zo moeilijk had”

De eerste échte afspraak voor de klassementsrenners in de Giro d’Italia 2022 heeft een zege opgeleverd voor Jai Hindley. De 26-jarige Australiër van BORA-hansgrohe haalde het in een sprint met zes, door Romain Bardet en Richard Carapaz met een wiel voor te blijven. “Deze voelde ik niet aankomen”, vertelt hij in het flashinterview.

“Eigenlijk zat ik heel de slotklim à bloc”, openbaart Hindley. “Ik probeerde zo goed als dat het ging om te overleven. Eenmaal tegen het einde aan, was ik aan het uitvogelen hoe de laatste kilometers ook alweer liepen. Ik wist nog dat er een laatste bocht naar rechts lag. Die wilde ik als eerste doorkomen om dan alles te geven. En nu zitten we hier”, lacht de Australische klimmer breeduit.

Twee jaar geleden werd hij nog tweede in het eindklassement, dat toen als een daverende verrassing gold. Hij won toen de veelbesproken Stelvio-rit. In dienst van Team DSM kon hij in 2021 echter niet bevestigen. “Het is echt ongelooflijk om hier te winnen. Ik had vorig seizoen niet het makkelijkste jaar. I worked my ass off om weer op niveau te komen en hier in de Giro weer op niveau te zijn om met de besten mee te doen. Ik heb er geen woorden voor, dit is echt fantastisch!”