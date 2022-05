Jai Hindley wint de Giro d’Italia 2022: “Dit is echt ongelooflijk!”

Wie drie weken geleden gedacht had dat Jai Hindley met de Trofeo Senza Fine in zijn armen zou staan als winnaar van de Giro d’Italia 2022, heeft daar mooi aan kunnen verdienen. De 26-jarige Australiër van BORA-hansgrohe hoorde vooraf niet bij de favorieten, maar hij slaagde er wel in om het roze naar Verona te brengen. En dat zorgde voor veel emoties bij Hindley.

RIDE: Een must-have voor iedere wielerliefhebber

Met het Zomernummer van RIDE ben je optimaal voorbereid op de komende wielerzomer. Met dit magazine doe je iedere wielerliefhebber een plezier!

Bestel nu jouw exemplaar Met het Zomernummer van RIDE ben je optimaal voorbereid op de komende wielerzomer. Met dit magazine doe je iedere wielerliefhebber een plezier!

“Dit is echt een fantastisch gevoel”, jubelt hij in het flashinterview. “Ik startte hier met in het achterhoofd wat er gebeurde in 2020, toen ik de leiderstrui in de slottijdrit verloor. Dat wilde ik niet nog eens meemaken. Om de Giro nu te winnen, is echt ongelooflijk. Het is amazing, really incredible. Ik ben een trotse Australiër en ik ben heel blij dat ik deze prijs mee naar huis kan nemen.”

Onderweg maakte Hindley zich overigens weinig zorgen. “Ik werd constant voorzien van updates en ik voelde me goed op de tijdritfiets. Ik hoefde er niet voor te vechten. Toen ik de tussentijden meekreeg, wist ik dat ik degelijk onderweg was. In de afdaling heb ik voorzichtig aan gedaan en geen risico’s genomen, om dan vol naar de meet te rijden. Ik ben zo blij!”