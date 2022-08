Jai Hindley rijdt eerste koersen sinds Giro-winst: “Shock voor systeem na lange onderbreking”

Jai Hindley sprintte naar een vierde plaats in de eerste rit van de Vuelta a Burgos, die gewonnen werd door Santiago Buitrago. De Australiër is bezig aan zijn eerste koersen sinds zijn Giro d’Italia-overwinning. “Vandaag had ik voor het eerst goede benen. Ik zat waar ik moest zitten, maar Santiago Buitrago was de sterkste vandaag.”

“Om eerlijk te zijn was zaterdag een grote schok voor mijn systeem nadat ik na een langere onderbreking weer ben gaan koersen. Ik heb me goed voorbereid in Andorra, maar ik heb altijd wat race-intensiteit nodig om in vorm te komen”, vertelt Hindley op de ploegsite.

In de Clásica San Sebastián stapte de 26-jarige renner van BORA-hansgrohe nog af, zondag werd hij twaalfde in het Circuito de Getxo. “Dat ging al een stuk beter. Vandaag had ik voor het eerst vrij goede benen. Ik zat op het juiste moment in het wiel van Buitrago, maar ik aarzelde een seconde omdat ik net als iedereen op de limiet zat. Santiago (Buitrago, red.) was vandaag de sterkste denk ik, maar ik ben blij hoe ik me vandaag voelde en kan nu vol vertrouwen vooruit kijken.”

Sportief directeur Jens Zemke: “Blij met prestatie van Wilco en Jai”

“Felix Großschartner won hier een paar jaar geleden met een late aanval en dat was ook ons plan voor vandaag”, legt Jens Zemke, sportief directeur van de Duitse ploeg, uit. “De jongens hebben goed werk verricht om Wilco en Jai vooraan te houden, want we wisten dat die twee de beste kansen zouden hebben. Buitrago deed precies dezelfde zet die Felix deed toen hij hier won. Hij zag er echt sterk uit, en het was onmogelijk om het gat te dichten toen hij een paar meter kwam. Maar we zijn blij met Jai en Wilco als vierde en zesde”