Jai Hindley: “Of ik ooit de Tour de France kan winnen? Zeg nooit nooit”

Jai Hindley mag zich sinds afgelopen zondag een (eind)winnaar van de Giro d’Italia noemen. De Australische klimmer kijkt met veel plezier terug op zijn triomftocht, maar heeft het in gesprek met onder meer Velonews ook over zijn toekomst. Op de vraag of hij ooit de Tour de France kan winnen, reageert hij als volgt: “Zeker, waarom niet? Ik ga hier niet verkondigen dat het niet mogelijk is.”

De 26-jarige Hindley reed in zijn carrière al vier keer de Giro d’Italia en één keer de Vuelta a España, maar stond nog nooit aan de start van de Tour de France. De renner van BORA-hansgrohe hoopt dat daar snel verandering in komt. “Mijn grootste doel is nu vooral om de Tour een keer te rijden. Dit is mijn vijfde jaar als prof en ik heb nog nooit de Tour gereden. Dat zou echt een enorme stap voorwaarts zijn.”

“En dan doel ik niet eens op het rijden van een klassement, maar gewoon om de Tour te rijden. Dat zou al superspeciaal zijn. Misschien dat ik er volgend jaar bij ben. Dat zou echt wel gaaf zijn”, aldus Hindley. De winnaar van de meest recente Giro is echter wel ambitieus en gaat als topsporter voor het allerhoogste.

Vuelta en WK in eigen land

Als het gaat over het winnen van de Tour, zegt de Australiër het volgende: “Zeker, waarom niet? Zeg nooit nooit. Dat is echt de ultieme droom. Ik ga hier niet verkondigen dat het niet mogelijk is.” Hindley zal zich dit seizoen nog niet mengen in de strijd om de Tourzege. De klimmer richt zich in het najaar – normaal gesproken – op de Vuelta a España. Hindley hoopt na de Vuelta ook deel te nemen aan het WK wielrennen in eigen land.