Jai Hindley loopt in op Richard Carapaz: “Een heel goede dag”

Jai Hindley deed in de zestiende etappe van de Ronde van Italië goede zaken voor het algemeen klassement. De Australier slaagde er weliswaar niet in om rozetruidrager Richard Carapaz te lossen, maar pakte op de streep wel vier bonificatieseconden. “Een heel goede dag”, zegt Hindley op de site van zijn ploeg BORA-hansgrohe.

RIDE: Een must-have voor iedere wielerliefhebber

Met het Zomernummer van RIDE ben je optimaal voorbereid op de komende wielerzomer. Met dit magazine doe je iedere wielerliefhebber een plezier!

Bestel nu jouw exemplaar Met het Zomernummer van RIDE ben je optimaal voorbereid op de komende wielerzomer. Met dit magazine doe je iedere wielerliefhebber een plezier!

“In het begin reden Emu (Emanuel Buchmann, red.) en ik behoudend in het peloton en probeerden we uit de problemen te blijven”, begint Hindley zijn verhaal. “Op de op een na laatste beklimming nam Bahrain Victorious de controle over en het tempo werd hoger en hoger, vooral in de laatste kilometers bergop.”

Nadat Mikel Landa versnelt had en alleen Hindley, Carapaz en diezelfde Landa overbleven, deelde ook Hindley nog wat prikken uit. “Ik voelde me echt goed op dat moment en probeerde wat aanvallen te plaatsen, maar uiteindelijk was het niet mogelijk om Carapaz en Landa af te schudden. Over het algemeen was het een goede dag. Ik pakte vier bonificatieseconden en sta nu slechts drie seconden achter Carapaz in het klassement.”