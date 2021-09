Jai Hindley komt niet meer in actie voor Team DSM door sleutelbeenbreuk

Jai Hindley had zich een ander einde van zijn periode bij Team DSM voorgesteld. De Australische renner, die na dit seizoen voor drie jaar naar BORA-hansgrohe vertrekt, brak in de tweede etappe van de Ronde van Slowakije zijn sleutelbeen en met nog maar enkele weken op de wielerkalender voor de boeg, heeft hij zijn laatste kilometers voor het Duitse WorldTeam gereden.

Terwijl in de tweede etappe de strijd om de vlucht van de dag in volle gang was, kwam Hindley ten val. De 25-jarige Australiër kon niet meer verder en werd voor onderzoek overgebracht naar het ziekenhuis. Daar werd een sleutelbeenbreuk vastgesteld. “Het is natuurlijk verschrikkelijk om niet alleen mijn koers hier in Slowakije op deze manier te beëindigen, maar ook om mijn seizoen en mijn periode bij Team DSM zo af te sluiten.”

“De vorm was goed en we hadden een mooie groep hier. Ik was echt gemotiveerd om mijn tijd bij de ploeg af te sluiten met een aantal goede koersen, zowel hier als in de komende koersen. Ik wens alle jongens in Slowakije het allerbeste, maar voor mij is het nu tijd om uit te rusten en om te herstellen”, liet de nummer zeven van de Ronde van Polen van een maand geleden weten middels een persbericht van zijn ploeg.

Ploegarts Camiel Aldershof voegde daar nog aan toe: “Helaas was Jai betrokken bij een valpartij. Controles in het ziekenhuis wezen uit dat hij een gebroken sleutelbeen heeft opgelopen, die een operatie vereist – gevolgd door een periode van rust.”