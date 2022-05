Jai Hindley heeft geen schrik voor de regen: “Ik hou er altijd van om te fietsen”

De renners in de Ronde van Italië krijgen tijdens de zeventiende etappe de nodige regen te verduren. Jai Hindley, de nummer twee van het klassement, vertelde voor aanvang van de rit tegen Cycling Pro Net dat hem dat niet deerde. “Ik vind de regen niet erg. Ik hou er altijd van om te fietsen, het maakt niet uit of het zonnig of nat is”, aldus de Australiër.

“Het is interessant weer”, zei Hindley voor de start van de zeventiende etappe: een 168 kilometer lange rit, die begint met de Passo del Tonale (8,7 kilometer aan 6,3%). “Waarschijnlijk wordt het vrij koud in de afdaling, na een zware start. Ik weet niet hoe het weer aan de finish is, ik hoorde dat het daar droog is, maar het kan eventueel ook daar nat worden.”

Hindley pakte gisteren tijd terug op Richard Carapaz, door vier bonificatieseconden voor de neus van de Ecuadoriaan weg te snoepen. “We staan dichtbij. Drie seconden is niet veel, maar tegelijkertijd ook weer wel. We zullen vandaag zien. Het is niet alleen Carapaz, ik wil ook tijd pakken op de rest van de klassementsrenners. Ik ga alles doen wat ik kan.”