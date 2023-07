Jai Hindley grootste verliezer van de dag: “Weet niet of valpartij de oorzaak is”

Van alle podiumkandidaten was Jai Hindley op weg naar Saint-Gervais de grootste verliezer van de dag. De Australiër zag zijn dichtste concurrenten Adam Yates, Sepp Kuss en uiteraard Carlos Rodriguez weer wat verder wegrijden. “Het was weer een zware dag en uiteraard niet mijn beste”, zegt hij op de ploegsite van BORA-hansgrohe.

“Het is lastig om te zeggen of de valpartij van gisteren de oorzaak is van mijn mindere dag, maar ik heb weer veel afgezien. Natuurlijk begint de vermoeidheid op te stapelen na drie zware bergritten op rij, maar normaal gezien werkt dat in mijn voordeel. Vandaag dus niet…”

Hindley staat nu vijfde in de algemene rangschikking op 6’38” van leider Vingegaard, maar nog belangrijker: 1’17” na de virtuele derde man op het podium Carlos Rodriguez. “Ik kon niet meer doen doen vandaag, want ik heb alles gegeven. Nu moet ik vooral goed rusten.”

Lees ook: Tour 2023: Poels klopt Van Aert vanuit vlucht, Pogacar en Vingegaard kunnen elkaar niet lossen

De Australiër heeft zijn podiumambities dan ook nog niet opgeborgen. “Nee, het podium is nog altijd binnen bereik. Alleen zal ik dan de rustdag optimaal moeten gebruiken om te herstellen. Wie weet kan ik dan terugkeren op mijn beste niveau.”