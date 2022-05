Jai Hindley: “Amper niveauverschil met Carapaz en Landa”

Jai Hindley en Richard Carapaz staan na 17 Giro-ritten nog altijd op drie seconden van elkaar. Ook vandaag gaven ze elkaar geen vin toe. “Het blijft moeilijk om verschillen te maken”, vertelt Hindley aan Eurosport.

De Australiër beperkte zich vandaag vooral tot het volgen van de aanvallen van Bahrain-Victorious, waar we een sterke Landa en Poels zagen. “Het niveau met Richard Carapaz en Mikel Landa is héél erg aan elkaar gewaagd. Het was misschien niet de meest beslissende etappe, maar ik ben blij dat ik een beetje tijd kan pakken op de andere renners.”

Maar dat wil niet zeggen dat de kopman van BORA-hansgrohe een makkelijke dag kende. “Het was een heel zware klim aan het einde. Er waren veel renners heel vermoeid na de epische rit van gisteren. En vandaag werd er wéér hoog tempo gereden. Het wordt nog een lastig slotweekend.”