Jai Hindley: “Als de kans komt ga ik ervoor, maar ik denk ook al aan morgen”

Jai Hindley wil in de Giro-etappe van vandaag naar Santuario di Castelmonte geen kans onbenut laten, maar heeft tegelijkertijd de zware rit van morgen naar Marmolada al onderstreept. De koers trekt dan over de Passo San Pellegrino en de Passo Pordoi naar de Passo Fedaia.

Hindley ziet in de etappe van vandaag vooral kansen voor vluchters, vertelt hij in gesprek met Cycling Pro Net. “Het wordt een zware, interessante dag. We krijgen wellicht een grote strijd voor de ontsnapping. Zoals je de hele ronde al ziet, is het superlastig om de kopgroep te controleren. Ik denk dat een vrij grote groep met allerlei soorten renners gaat wegrijden, want het is zestig kilometer vlak. De laatste helft is het veel klimmen. De voorlaatste klim is vrij zwaar, gevolgd door een technische afdaling. Het wordt een uitdagende koersdag.”

De Australiër van BORA-hansgrohe staat tweede in het klassement, op slechts drie seconden van de roze trui van Richard Carapaz. “Er zijn nog drie dagen over. Ik moet nog ergens tijd pakken. Als vandaag de kans komt, ga ik ervoor. Maar ik weet ook dat morgen een heel zware dag wordt. Dus als vandaag de kans komt ga ik ervoor, maar ik denk ook al aan morgen.”