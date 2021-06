Jacopo Mosca loopt meerdere breuken en klaplong op bij harde val

Trek-Segafredo moet het voorlopig zonder Jacopo Mosca doen. De snelle Italiaan kwam vrijdag hard ten val tijdens het nationaal kampioenschap tijdrijden en liep daar een gebroken sleutelbeen, meerdere ribbreuken en een klaplong bij op.

Vanwege de ernst van de klaplong werd in zijn borst een drain geplaatst. Omdat Mosca ook letsel aan zijn hoofd had, werd een scan gemaakt om verdere verwondingen uit te sluiten. Het resultaat daarvan was negatief. De Italiaanse renner wordt vandaag verder onderzocht om andere kleinere breuken uit te sluiten. Hoelang hij buiten strijd is, wordt in de komende dagen bepaald.

Mosca reed dit seizoen al de Giro d’Italia, waarvan hij met twee tiende plaatsen terugkeerde. Een week later ging hij in de Mont Ventoux Dénivelé Challenge van start, gevolgd door de Franse La Route d’Occitanie. In de vierdaagse ronde reed hij twee maal naar de derde plek in de eerste twee etappes.