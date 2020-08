‘Jack Haig tekent contract bij Bahrain McLaren’ vrijdag 14 augustus 2020 om 11:41

Cyclingnews weet het zeker: Jack Haig zal volgend jaar uitkomen voor Bahrain McLaren. De 26-jarige Australische klimmer, die nu nog uitkomt voor Mitchelton-Scott, zal volgende week worden gepresenteerd.

Bahrain McLaren was niet de enige ploeg met interesse, want volgens Cyclingnews waren ook Team Ineos, Movistar en enkele andere formaties geïnteresseerd in de klimmer. Haig is sinds 2016 actief voor Mitchelton-Scott en liet al mooie dingen zien in het tenue van de Australische WorldTour-formatie.

Zo werd hij vorig jaar nog derde in de Bretagne Classic, vierde in Parijs-Nice en zesde in de Ronde van Lombardije. Verder was hij in de grote rondes van onschatbare waarde voor kopmannen als Adam en Simon Yates en Esteban Chaves. Haig finishte voor de coronabreak nog als tweede in de Volta a la Comunitat Valenciana en de Ruta del Sol.

In die laatste rittenkoers won hij bovendien de koninginnenrit met aankomst in Granada. Bahrain McLaren wist eerder al het contract te verlengen van Dylan Teuns, maar ziet wel Iván García vertrekken naar Movistar.