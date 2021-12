Jack Haig kent voorlopige programma en werkt met Bahrain-Victorious aan tijdrit

Vuelta-revelatie Jack Haig gaat het komend jaar – mits hem de pech van dit jaar blijft bespaard – in de Tour de France proberen. De Australiër weet hoe hij naar de grootste wielerwedstrijd toe moet werken: door onder meer Parijs-Nice, de Ronde van Catalonië en het Critérium du Dauphiné te rijden, maar bovenal met de ploeg aan zijn tijdrit te werken. “We moeten echt in het tijdrijden verbeteren.”

De 28-jarige renner heeft het dan niet alleen over zichzelf, maar over de hele ploeg. Want zelfs de tijdritten van een erkend tijdrijder als Pello Bilbao vielen in 2021 tegen namens Bahrain-Victorious. Toch opmerkelijk, voor een ploeg die een uiterst succesvol wielerjaar kende. Haig zelf verloor in de afsluitende tijdrit van de Vuelta drie minuten op Primož Roglič. “We hebben super goede renners, dus we werken op de trainingskampen in december en januari hard aan het optimaliseren van onze tijdrit. Hopelijk kunnen we er dan voor zorgen dat de tijdritten aankomend jaar een wapen worden, en niet een zwaktepunt”, zegt hij tegen CyclingNews.

Haig kiest in 2022 voor een net iets andere opbouw naar de Tour dan in 2021. Dit jaar rijdt hij naar alle waarschijnlijkheid niet de Ronde van Romandië . “Mijn eerste WorldTour-koers wordt de UAE Tour, waarna ik Parijs-Nice, misschien de Ronde van Catalonië doe en op hoogtestage ga voordat ik nog eens de benen test in de Dauphiné”, eindigt hij.

Voorlopige programma Jack Haig

UAE Tour

Parijs-Nice

Ronde van Catalonië

Hoogtestage

Critérium du Dauphiné

Tour de France