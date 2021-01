Jack Haig kent programma richting Olympische Spelen

Jack Haig zal begin februari zijn debuut maken voor Bahrain Victorious. De 27-jarige Australische klimmer begint zijn seizoen in de Ronde van Valencia, zo laat hij weten aan Cyclingnews. De ex-renner van Mitchelton-Scott richt zich in 2021 vooral op de Tour de France en de Olympische Spelen.

Haig, die vorig jaar een driejarig contract mocht tekenen bij Bahrain Victorious, zal aankomend wielerseizoen veel optrekken met Wout Poels. Beide renners herbeginnen in de Ronde van Valencia, gevolgd door de UAE Tour. Poels trekt vervolgens naar Parijs-Nice, Haig zal zijn opwachting maken in de Ronde van Catalonië.

Beide renners komen elkaar weer tegen in de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. Na een korte lentestop is het tijd voor het Critérium du Dauphiné en de Tour de France. Haig: “Ik denk dat we als rittenkapers aan de Tour zullen beginnen, zeker gezien de sterkte van INEOS Grenadiers en Jumbo-Visma. Ik denk niet dat we als klassementsploeg van start zullen gaan.”

Olympische Spelen

Haig kijkt dit jaar vooral naar de Olympische Spelen in het Japanse Tokio. “Dat is echt een hoofddoel. Het is misschien wel de enige kans om te schitteren, aangezien het parcours in Parijs (2024) niet op mijn lijf is geschreven. Het is belangrijk om iets te laten zien tijdens de Ardennenklassiekers. Dat is toch een belangrijk selectiemoment.”

Voorlopig programma Jack Haig in 2021

Ronde van Valencia (3-7 februari)

UAE Tour (21-27 februari)

Ronde van Catalonië (22-28 maart)

Waalse Pijl (21 april)

Luik-Bastenaken-Luik (25 april)

Critérium du Dauphiné (30 mei-6 juni)

Tour de France (26 juni-18 juli)

Olympische wegwedstrijd (24 juli)*

* Haig moet nog wel een selectie afdwingen voor de Olympische wegwedstrijd in Tokio.