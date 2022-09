Jack Haig (29) verlengt contract bij Bahrain Victorious

Bahrain Victorious heeft aangekondigd dat Jack Haig tot en met 2025 bij de ploegt blijft. De 29-jarige Australiër rijd sinds 2021 in dienst van Bahrain Victorious. Een derde plaats in de Vuelta a España van 2021 is de grootste prestatie van Haig voor zijn ploeg.

Aan het einde van 2020 maakte Haig de overstap van Michelton-Scott naar Bahrain Victorious. Meteen rijdt hij top-10 in het algemeen klassement van Parijs-Nice en het Critérium du Dauphiné. In de Tour de France moest Haig vervolgens al opgeven in de derde etappe, maar twee maanden later werd de Australische coureur derde in de Vuelta a España.

In 2022 reed Haig opnieuw top-10 in zowel Parijs-Nice als het Critérium du Dauphiné. Na een valpartij in de vijfde etappe van de Ronde van Frankrijk, de kasseienrit, moest de renner van Bahrain Victorious echter opnieuw opgeven. Een gebroken pols zorgde er uiteindelijk voor dat een deelname aan de Vuelta niet aan de orde was. Het is nog niet bekend wanneer Haig weer terugkeert in koers.

Ondanks die twee tegenslagen heeft Haig dus wel een contractverlenging op zak. Ook Fred Wright, Rainer Kepplinger en Matej Mohoric blijven tot en met 2025 in dienst van Bahrain Victorious.