vrijdag 15 december 2023 om 09:44

Jaar na Vincenzo stopt ook broer Antonio Nibali met wielrennen

De loopbaan van Antonio Nibali zit erop. Aan La Gazzetta dello Sport laat de 31-jarige Italiaan, vooral bekend als broertje van Giro-, Tour- en Vueltawinnaar Vincenzo Nibali, weten een punt achter zijn carrière zetten.

De jongste Nibali was sinds 2015 profwielrenner. Eerst twee jaar bij Nippo-Vini Fantini en daarna altijd aan de zijde van Vincenzo. Dat was achterenvolgens bij Bahrain Merida (2017-2019), Trek-Segafredo (2020-2021) en Astana Qazaqstan (2022). Nadat Vincenzo afgelopen jaar stopte met wielrennen kon Antonio nog een jaar door bij Astana, maar daar krijgt hij nu geen nieuw contract voor 2024.

Antonio Nibali wist in zijn carrière een profoverwinning te boeken. Dat deed hij in 2018 in de zevende etappe van de Ronde van Oostenrijk. Daarnaast reed hij drie keer de Giro d’Italia en twee keer de Vuelta a España uit.

