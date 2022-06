Jaap Roelen soleert naar overwinning in Ronde van Limburg

Jaap Roelen heeft zondag de Ronde van Limburg, een koers die deel uitmaakt van Schwalbe Topcompetitie, op zijn erelijst bijgeschreven. De nog maar 20-jarige Nederlander van Metec-SOLARWATT p/b Mante kwam solo over de streep in Buchten.

Vijf renners gingen er na het vertrek uit Beek vandoor en vormden de vlucht van de dag. De koplopers waren echter een vogel voor de spreekwoordelijke kat en werden dan ook ruim voor de finish ingerekend. Ondanks verschillende aanvalspogingen, trokken we met een compact peloton naar de finale richting Buchten.

Een sprint met een grote groep leek het enige scenario, maar dat was buiten Roelen gerekend. De jonge renner van Metec-SOLARWATT p/b Mante wist in de slotfase te ontsnappen en bleef uit de greep van de sprinters. Coen Vermeltfoort won enkele tellen na de binnenkomst van Roelen de sprint van het peloton, maar het was dus voor plek twee. De Belg Jelle Vermoote werd derde.

”We waren de hele dag goed van voren vertegenwoordigd. Eerst met Jordan (Habets, red.), later met Tim (Marsman, red.). We vielen om beurten aan. Op anderhalve kilometer voor het einde sloeg ik een gat en ik kon het volhouden. Dit is by far de mooiste zege in mijn loopbaan”, liet Roelen na afloop weten. Roel van Sintmaartensdijk blijft overigens leider in de Schwalbe competitie.