Iwan Spekenbrink: “Geen fouten gemaakt rond knieblessure Dumoulin” woensdag 29 januari 2020 om 16:36

Team Sunweb heeft geen fouten gemaakt rond de knieblessure van Tom Dumoulin. Dat zegt teammanager Iwan Spekenbrink in een interview met De Telegraaf. De Giro-winnaar van drie jaar geleden stapte deze winter over naar Jumbo-Visma.

Dumoulin kwam vorig jaar in de Giro-etappe naar Frascati zwaar ten val en blesseerde zijn linkerknie. Weliswaar reed de klassementsrenner de rit uit, maar een dag later moest hij alsnog de strijd staken. “Wat er dan gebeurt is dat hij supergedreven en ambitieus is om de Tour te halen, net zoals wij dat bij de ploeg zijn”, zegt Spekenbrink. “De beste manier om die knie te laten genezen is rust, maar als je zo goed mogelijk in de Tour wilt verschijnen, moet je dat gewricht belasten. Ga die balans maar zoeken. Iedereen wilde die poging voor deelname wagen, daar is niks mis mee.”

Wel zijn er verbeterpunten te trekken, aldus de teammanager. “Want gelukkig maken we allemaal fouten. Wij zijn heel zelfkritisch en leren hier ook van. Maar je hebt op zo’n moment te maken met een mens en sporter die heel het jaar gewerkt heeft en een enorme teleurstelling achter de rug heeft. Wij hebben eveneens als ploeg die drive en willen door. We hebben met z’n allen gezegd: we gaan ervoor. Achteraf gezien hadden we eerder moeten besluiten dat de Tour niet haalbaar was.”