Ivo Oliveira verslaat Rui Costa op Portugees tijdritkampioenschap vrijdag 14 augustus 2020 om 17:51

Ivo Oliveira heeft zich voor het eerst in zijn carrière gekroond tot tijdritkampioen van Portugal. De 23-jarige hardrijder van UAE Emirates wist in Paredes zijn ervaren ploeggenoot Rui Costa met negen seconden te verslaan.

Het is de eerste profoverwinning van Oliveira, die bezig is aan zijn tweede seizoen in dienst van UAE Emirates. De verschillen in de einduitslag zijn klein, omdat de tijdrit in Paredes (in de regio Porto) slechts 18 kilometer lang was. Oud-WorldTour-prof Tiago Machado werd derde op 13 seconden.

Op de erelijst van het Portugees tijdritkampioenschap is Oliveira de opvolger van José Gonçalves (Nippo-Delko One Provence), die slechts zevende werd vandaag.