Iván Sosa maakt komend seizoen debuut in Vuelta a España dinsdag 24 december 2019 om 19:05

Iván Ramiro Sosa zal komend seizoen zijn debuut maken in de Vuelta a España, zo heeft de jonge klimmer laten weten aan Colombiaanse media. De 22-jarige Sosa mocht zich het voorbije wielerjaar nog bewijzen in de Giro d’Italia.

Sosa kende een prima 2019 in dienst van Team Ineos, met eindwinst in de Vuelta a Burgos en tweede plekken in de Tour Colombia 2.1, La Route d’Occitanie en de Gran Piemonte. De beloftevolle berggeit stelde echter teleur in de Ronde van Italië, aangezien hij niet in de buurt kwam van een goed klassement of een ritzege.

Sosa mag het volgend jaar proberen in de laatste grote ronde van het seizoen. De renner zal zijn seizoen opnieuw beginnen in eigen land met de Tour Colombia 2.1 (11-16 februari). Sosa kwam dit jaar nog vier tellen tekort voor de eindzege, die eer was weggelegd voor zijn landgenoot Miguel Ángel López.