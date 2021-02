Iván Sosa: “Ik zei tegen Bernal dat ik eerst zou demarreren”

Op de eerste grote klim van het seizoen greep Iván Sosa de macht in de Tour de la Provence. Op de mythische Mont Ventoux nog wel. Hij demarreerde op goed vijf kilometer van de streep en liet onder meer Wout Poels, wereldkampioen Julian Alaphilippe en ploegmaat Egan Bernal achter zich.

De karavaan ging vandaag niet helemaal naar de top, maar een overwinning op de Ventoux blijft er een die telt. “Het was een behoorlijk zware etappe”, zei Sosa in de ijzige kou op de flanken van de Reus van de Provence. “Ik had hier nog nooit gereden, maar het is best een zware klim.”

“Heel het team heeft het onderweg goed gedaan en we kunnen blij zijn met het eindresultaat. Ons plan was om aan te vallen met Bernal of mij. Ik zei tegen hem dat ik eerst zou demarreren om te zien wat ik zou kunnen uitrichten. Ik ben blij dat ik het af heb kunnen maken. Het is heel mooi om het seizoen zo te kunnen beginnen. Dat geeft veel motivatie voor de toekomst.”

Sosa moet zijn leiderstrui in de vlakke slotetappe naar Salon-de-Provence zien te verdedigen om eindwinnaar te worden van de Tour de la Provence. Op papier lijkt het een etappe voor de sprinters, dus zonder kleerscheuren wordt de 23-jarige klimgeit eindwinnaar.