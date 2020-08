Iván García bevestigt vertrek bij Bahrain McLaren dinsdag 4 augustus 2020 om 14:13

Iván García zal volgend seizoen niet meer uitkomen voor Bahrain McLaren. De Spanjaard wil nog niet zeggen waar zijn toekomst precies ligt, maar laat aan sportkrant AS wel weten voor een nieuw avontuur te kiezen.

De 24-jarige García zal deze maand nog bekendmaken voor welke ploeg hij zal uitkomen in 2021. Meerdere teams hebben interesse in de rappe García, die ook een voorliefde heeft voor de voorjaarsklassiekers. De renner hoopt voor de Tour de France een beslissing te nemen, zo liet hij begin juli nog weten aan het Spaanse Biciciclismo.

“Samen met mijn managers Egoi Martínez en Ángel Edo praat ik met ploegen en bekijken we de verschillende mogelijkheden”, aldus García, die eerder werd gelinkt aan Movistar. De coureur reageerde zelf al op het transfergerucht. “Ik hou ervan dat sommige journalisten meer over mij weten dan ikzelf.”

García maakte in 2017 zijn debuut voor (toen nog) Bahrain Merida en boekte twee overwinningen voor de WorldTour-formatie. In 2019 won hij een etappe in de Tour of California, dit seizoen wist hij niemand minder dan Peter Sagan van een ritzege te houden in Parijs-Nice.