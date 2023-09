vrijdag 15 september 2023 om 10:54

EK 2023: Bij afwezigheid Aranburu en Serrano is Iván García kopman van Spanje

De Spaanse selectie trekt met Iván García als kopman naar het EK wielrennen in Drenthe. Bondscoach Pascual Momparler had graag Alex Aranburu (top-4 in Québec en Montréal) en Gonzalo Serrano (winnaar GP de Wallonie) meegenomen naar het parcours op de VAM-berg, maar zij hebben verplichtingen bij hun ploeg Movistar en kunnen daardoor niet starten op het EK.

Wielerbond RFEC is duidelijk in de aankondiging van de EK-selecties voor mannen. “Noch Alex Aranburu, noch Gonzalo Serrano zal erbij kunnen zijn, ondanks het feit dat dit de wens was van de technische staf van de Spaanse ploeg. Dit vanwege verplichtingen met hun team”, staat op de site. Spaans kampioen Oier Lazkano wordt thuisgelaten omdat hij in de Vuelta a España een virus heeft opgelopen.

Door de afwezigheid van de drie genoemde renners zijn de ogen nu gericht op Iván García. Hij zal ondersteund worden door Imanol Erviti, Jon Barrenetxea, Fernando Barceló, David González, Jesús Ezquerra, Víctor de la Parte en Xabier Azparren.

Voor de individuele tijdrit is Azparren aangewezen. De 24-jarige Bask reed begin augustus ook al het WK tijdrijden namens Spanje en werd toen 40ste in Glasgow.