woensdag 27 september 2023 om 17:12

Iúri Leitão verrast Elia Viviani en Alexander Kristoff in CRO Race

Iúri Leitão heeft de tweede etappe in de CRO Race gewonnen. De Portugees van Caja Rural-Seguros RGA was de snelste na een massasprint, die hij van zeer ver aanzette. Elia Viviani, die wel leider blijft in het algemeen klassement, en Alexander Kristoff moesten vrede nemen met de tweede en derde plaats.

Elia Viviani en de andere sprinters in Kroatië kregen op dag twee opnieuw een kans. Ook de tweede etappe van de CRO Race was namelijk helemaal vlak. Na de start in Biograd na Moru moest er nog 114,5 kilometer gereden worden tot in Novalja, waar de finish lag.

De rit werd gekleurd door vier vroege vluchters. Jan Kaspar (ATT Investments), Kristijan Koren (Adria Mobil), Marvin Hammerschmid (Hrinkow Advarics) en Anze Skok (Ljubljana Gusto Santic) waren de vier gelukkigen. Een grote voorsprong kregen ze echter nooit, want de sprintersploegen hadden logischerwijs hun zinnen gezet op deze etappe.

Leitão verrast grote namen

INEOS Grenadiers, die dinsdag de eerste rit wonnen met Viviani, namen in het begin van de etappe het initiatief. Richting de finale, wanneer ook de vluchters gegrepen worden, kwamen meerdere ploegen hun neus aan het venster steken. Onder meer dsm-firmenich, Uno-X en Bahrain-Victorious toonden zich bedrijvig.

Toch was het niemand van de grotere namen die zegevierde in Novalja. Het was de Portugees Iúri Leitão die de sprint als eerste aanzette. Leitão kon echter standhouden en won met een duidelijke voorsprong. Viviani, die wel leider blijft, strandde aan het achterwiel van de renner van Caja Rural-Seguros RGA, Alexander Kristoff werd derde.