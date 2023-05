Iúri Leitão schrijft Tour of Hellas op zijn naam, slotrit voor Stanislaw Aniolkowski

Iúri Leitão heeft het algemeen klassement van de Tour of Hellas gewonnen. De renner van Caja Rural-Seguros RGA werd tweede in de laatste etappe, die gewonnen werd door Stanislaw Aniolkowski, en stelde daarmee zijn eindzege veilig.

De vierde etappe van de Tour of Hellas startte in Costa Navarino. De renners vertrokken daar voor een tocht van 133,5 kilometer naar Olympia. De finale van de vierde etappe werd gekleurd door twee korte hellingen. Uiteindelijk werd de vroege vlucht gegrepen op een vijftiental kilometer van de streep. Zodoende kon de strijd voor rit- en eindwinst helemaal beginnen.

Op de laatste heuvel, vlak voor de finish, reden drie renners weg. Zij hadden echter een zeer kleine voorsprong en werden in de laatste honderden meters voorbijgestoken door de snelle mannen in het peloton. Die sprint mondde uit in een sprint tussen leider Iúri Leitão en de Pool Stanislaw Aniolkowski, die ook al de eerste rit in lijn op zijn naam schreef. Aniolkowski won de spannende sprint zeer nipt, voor Leitão en de Duitser Pirmin Eisenbarth.

Eindwinst voor Leitão

Aniolkowski stijgt door zijn overwinning een paar plaatsen in het algemeen klassement, maar kwam niet meer in aanmerking voor de eindwinst. Dat had alles te maken met de tweede plaats van Leitão, die vrijdag al de derde etappe had gewonnen. De Portugees van Caja Rural-Seguros nam daardoor ook een aantal bonificatieseconden en stelde zijn eindzege veilig.