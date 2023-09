woensdag 27 september 2023 om 18:24

Verrassende zege voor Iúri Leitão in CRO Race: “Ik voelde me zeer goed, dus probeerde ik het van ver”

Iúri Leitão sprintte woensdag in de CRO Race naar de zege. De Portugees klopte Elia Viviani en Alexander Kristoff door van zeer ver aan te gaan. “Ik besloot om het vroeg te proberen, want ik had de benen”, vertelde Leitão in het flashinterview na afloop.

“Dit is een mooie overwinning voor mij en de hele ploeg, omdat het tegen grote namen uit de WorldTour is. Ik ben mijn ploeg dan ook dankbaar voor hun vertrouwen en ik ben blij dat ik dat vertrouwen eindelijk heb kunnen waarmaken”, aldus Leitão.

De baanwielrenner gaf verder aan dat het wel degelijk het plan was om met hem de sprint aan te pakken, en niet met Orluis Aular. “Dat was de bedoeling, ja. De ploeg heeft daarom ook de hele dag gewerkt om mij comfortabel vooraan te laten zitten. Op de beklimmingen voelde ik meteen dat ik me goed voelde en ook in de laatste kilometers was ik nog fris. Daarom besloot ik het van ver te proberen.”