Itamar Einhorn snelt naar zege in openingsrit Ronde van Tsjechië

Itamar Einhorn heeft de eerste etappe van de Ronde van Tsjechië gewonnen. De Israëliër was op de lichtjes hellende aankomst de snelste in een massasprint. De Belg Milan Fretin (Flanders-Baloise) werd tweede, Luke Lampert (Trinity Racing) derde. Met Tim van Dijke eindigde er ook nog een Nederlander in de top-tien. Hij werd zevende.

De Czech Tour begon met een etappe van Prostějov naar Uničov. Het eerste deel van de 165 kilometer lange rit ging over lastig terrein, maar met nog zestig kilometer te gaan, hadden de renners het meeste klimwerk achter de rug. Vanwege de vlakke finale leken we ons op te mogen maken voor een massasprint.

Staune-Mittet kiest de aanval

In de heuvelachtige openingsfase koos een duo de aanval. Het Noorse toptalent Johannes Staune-Mittet – die officieel nog in uitkomt voor de opleidingsploeg van Jumbo-Visma, maar deze week met de hoofdmacht mee mocht – ging op pad met thuisrijder Matej Zahalka (Elkov-Kasper). Het peloton liet echter niet zomaar begaan. De twee fietsten aanvankelijk weliswaar twee minuten bijeen, maar daarna slonk hun voorsprong snel. Met nog honderd kilometer te gaan, was alles weer bij elkaar.

Er waren vervolgens genoeg demarrages, maar niemand kwam meer weg. Met een compact peloton bereikten we zo de tussensprint op goed veertig kilometer van de finish. Milan Vader was daar de snelste en snoepte zo wat bonificatieseconden mee.

Einhorn de snelste

Vervolgens ging het in volle vaart naar Uničov, waar een (hellende) sprint de beslissing zou brengen. Itamar Einhorn van Israel-Premier Tech bleek over het beste eindschot te beschikken. Hij verwees Milan Fretin en Luke Lamperti naar de plaatsen twee en drie. Tim van Dijke sprintte naar de zevende plaats. Einhorn is dankzij zijn ritoverwinning ook de eerste leider in de Czech Tour.