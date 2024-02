zaterdag 24 februari 2024 om 13:50

Itamar Einhorn klopt Lorenz van de Wynkele in Tour du Rwanda

Itamar Einhorn heeft de zevende etappe van de Tour du Rwanda op zijn naam geschreven. De renner van Israel-Premier Tech klopte de jonge Belg Lorenz van de Wynkele in een sprint met twee. Gal Glivar werd derde. Joseph Blackmore, ploeggenoot van Einhorn, blijft leider.

Dag zeven in Rwanda was andermaal niet makkelijk. Op het menu stond een rit van 158 kilometer van Rukomo naar Kayonza. Er moesten onderweg heel wat klimmetjes bedwongen worden en ook in de slotfase ging het omhoog. Vanaf de laatste drie kilometer was het klimmen tot aan de streep.

De vele hoogtemeters zorgden er niet voor dat we een strijd kregen te zien met de klassementsrenners. Het was namelijk de vroege vlucht die kon overleven. De twee sterksten uit die vroege vlucht bleken Itamar Einhorn en Lorenz van de Wynkele te zijn, die het in een sprint à deux uitvochten. Einhorn won, maar het verschil met Van de Wynkele (Lotto Dstny Development) was zeer klein. Gal Glivar werd enkele tellen later derde.