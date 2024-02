maandag 19 februari 2024 om 13:35

Itamar Einhorn geeft William Junior Lecerf en Pepijn Reinderink het nakijken in Tour du Rwanda

De tweede etappe van de Tour du Rwanda is op naam gekomen van Itamar Einhorn. De Israëliër was de snelste in een massasprint. Junior William Lecerf en Pepijn Reinderink, die deze week beiden voor de opleidingsploeg van Soudal Quick-Step uitkomen, moesten genoegen nemen met de plaatsen twee en drie.

Nadat de Tour du Rwanda zondag was begonnen met een ploegentijdrit, die niet meetelde voor het algemeen klassement, stond maandag een rit van 129 kilometer op het programma. Relatief kort, máár krachtig. In de laatste veertig kilometer was het namelijk nimmer vlak en zaten drie beklimmingen van de derde categorie.

Drie koplopers

Vanuit het vertrek reden er meteen drie renners weg: Alexandre Mayer (nationale selectie Mauritius), Shemu Nsengiyumva (May Stars) en Didier Munyaneza (nationale selectie Rwanda). Het trio kreeg in geen tijd meer dan acht minuten voorsprong op het peloton, waar Israel-Premier Tech, Polti-Kometa en de opleidingsploeg van Soudal Quick-Step – zondag winnaar van de ploegentijdrit – op een zeker moment begonnen te controleren.

Met vereende krachten zorgden deze ploegen ervoor dat de de drie snel weer binnen handbereik kwamen. Op dertig kilometer van het einde, was hun marge teruggelopen tot twee minuten. Op dat moment besloot Mayer solo verder te gaan. In dezelfde fase ging Milan Donie (Lotto Dstny Development) vanuit het peloton in de tegenaanval. Hij kwam bij Mayer en liet de uitgeputte vluchter meteen achter, maar niet veel later keerde ook het peloton terug. Alles was dus te herdoen met nog vijftien kilometer te gaan.

Einhorn wint

In de heuvelachtige finale koos een andere Belg de aanval. Lennert Teugels (Bingoal WB) ontsnapte samen met thuisrijder Eric Manizabayo, maar de twee haalden het niet tot het einde. Het zou een sprint van een uitgedund peloton worden. In die sprint beloonde Itamar Einhorn (Israel-Premier Tech) het werk van zijn ploeg. Hij pakte de zege, voor Junior William Lecerf en Pepijn Reinderink, die in Rwanda uitkomen voor de opleidingsploeg van Soudal Quick-Step.