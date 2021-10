Italië met Filippo Ganna treft Frankrijk in finale WK ploegachtervolging

De Italiaanse mannenploeg met wereldkampioen tijdrijden Filippo Ganna strijdt morgen tegen het Frankrijk van Benjamin Thomas om de gouden medaille op de ploegachtervolging op het WK baan in Roubaix. Italië plaatste zich ten koste van Groot-Brittannië voor de finale, Frankrijk deed dat door Denemarken te verslaan.

Frankrijk moest in de strijd om een finaleplaats opnemen tegen Denemarken, dat aantrad met de vier renners die onlangs in Grenchen Europees kampioen waren geworden. De Franse ploeg met de 26-jarige Benjamin Thomas, Thomas Boudat (27), Thomas Denis (24) en Valentin Tabellion (22) wist de Deense formatie echter te declasseren en het scheelde niet veel of de rode trein werd nog ingehaald door de blauwe TGV. Uiteindelijk werd de stopwatch voor Frankrijk na vier kilometer op 3:47,816 minuten afgedrukt.

Daarmee was Frankrijk ruim een seconde langzamer dan Italië, dat in de laatste rit uitkwam tegen Groot-Brittannië. Kopstuk Filippo Ganna (25) fungeerde samen met Liam Bertazzo (29), Simone Consonni (27) en Jonathan Milan (21) als een geoliede machine, wat een eindtijd opleverde van 3:46,760 minuten. Daar kon de jonge Britse ploeg met onder anderen INEOS Grenadiers-renner Ethan Hayter en Ethan Vernon, onlangs gepresenteerd als de nieuwe aanwinst van Deceuninck-Quick-Step, niet aan tippen.