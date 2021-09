‘Italiaanse WK-selectie rond Colbrelli en Trentin, laatste beslissing valt zaterdag’

Sonny Colbrelli en Matteo Trentin zijn volgens La Gazzetta dello Sport door bondscoach Davide Cassani aangewezen als kopman voor het WK in Vlaanderen, komende zondag. Opvallend: de Italiaanse keuzeheer zou negen renners meenemen naar België, waar hij vrijdag of zaterdag na de laatste verkenning pas beslist over het definitieve achttal. Lorenzo Rota is afgevallen.

Naast Colbrelli en Trentin, zou ook Giacomo Nizzolo zeker zijn van een selectie. Volgens de roze sportkrant zitten INEOS Grenadiers-renners Salvatore Puccio en Gianni Moscon op de wip om als laatste af te vallen. SpazioCiclismo spreekt dat echter tegen en schrijft dat naast de eerder genoemde drie, ook Moscon zeker is van zijn plek.

Volgens hen zit de laatste afvaller tussen een van de overige vijf renners: Andrea Bagioli, Davide Ballerini (Deceuninck-Quick-Step), Alessandro De Marchi (Israel Start-Up Nation), Diego Ulissi (UAE Emirates) en dus Puccio. Cassani gaat met negen renners naar Vlaanderen toe, waarvan er eentje zondag vanaf de zijlijn zal moeten toekijken.

Het WK is het laatste kunstje van Cassani. Onder zijn leiding werd Italië de laatste vier jaar Europees kampioen op de weg en veroverde Filippo Ganna twee wereldtitels in het tijdrijden. Een regenboogtrui op de weg ontbreekt nog; de laatste keer dat de Squadra Azzuro won, was in eigen land. In 2008 was Alessandro Ballan de beste in Varese.

Voorlopige Italiaanse selectie voor het WK 2021 in Vlaanderen

Andrea Bagioli (Deceuninck-Quick-Step)

Davide Ballerini (Deceuninck-Quick-Step)

Sonny Colbrelli (Bahrain Victorious)

Alessandro De Marchi (Israel Start-Up Nation)

Gianni Moscon (INEOS Grenadiers)

Giacomo Nizzolo (Qhubeka NextHash)

Salvatore Puccio (INEOS Grenadiers)

Matteo Trentin (UAE Emirates)

Diego Ulissi (UAE Emirates)

* Van deze renners moet er nog één afvallen