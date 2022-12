Italiaanse minister kondigt maatregelen aan na dodelijk verkeersongeval Rebellin

De Italiaanse politiek gaat meer aandacht geven aan verkeersveiligheid. Dat heeft Matteo Salvini, de minister van infrastructuur en transport, laten weten in een brief aan La Gazzetta dello Sport. Dit naar aanleiding van de dood van Davide Rebellin en verontrustende statistieken over ongelukken in het verkeer.

“De tragische dood van Davide Rebellin legt opnieuw de problematiek van de verkeersveiligheid bloot”, aldus Salvini. “Ik behandel onder meer het dossier dat gewijd is aan de verkeersregels en de inzet om ongevallen te voorkomen. Het is een serieus onderwerp en verdient het niet om gebagatelliseerd te worden. De laatste cijfers geven een zorgwekkend beeld.”

Het sterftecijfer in het Italiaanse verkeer is in 2020 en 2021 met ruim 11 procent toegenomen en het aantal schadegevallen is de laatste twee gegroeid met liefst 272%. “Het is duidelijk dat er maatregelen nodig zijn om de veiligheid te bevorderen. Daar roepen ook de wielerverenigingen toe op in een brief aan het staatshoofd”, schrijft de minister.

Kwaliteit van infrastructuur

Salvini laat weten dat er mogelijk hervormingen in het wegennet komen, waarbij het doel is om de meest risicovolle verkeersgebruikers te beschermen. Daarnaast komt er deze maand nog een bewustwordingscampagne op sociale media. Ook de kwaliteit van de infrastructuur komt ter sprake. “Te beginnen met de wegen, want zelfs de meest normale kuil kan dodelijk zijn, zeker voor iemand op twee wielen”, klinkt het. De aanleg van goed aangelegde en aangegeven fietspaden is daar ook onderdeel van.

Tevens zal het onderwerp verkeersveiligheid besproken gaan worden op de scholen. “Dat is een fundamenteel element om bij de nieuwe generaties bewustwording te creëren, om ook veel tragedies te voorkomen”, vindt de minister, die ook de controle op het gebruik van mobiele telefoons, alcoholmisbruik en drugsgebruik in het verkeer noemt om meer ongelukken te voorkomen.

Davide Rebellin (51) kwam afgelopen woensdag om het leven nadat hij tijdens een fietstocht werd aangereden door een vrachtwagen. De bestuurder van de vrachtwagen is nog altijd niet gevonden door de politie. Die houdt er serieus rekening mee dat de rode vrachtwagen, met mogelijk een Duits kenteken, al het land uit is. De chauffeur zou na het ongeluk zijn uitgestapt, en na het zien van wat er gebeurd was zijn weggereden.