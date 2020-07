Italiaanse Gran Trittico Lombardo ontvouwt parcours zaterdag 18 juli 2020 om 10:55

Over ruim twee weken staat de Gran Trittico Lombardo op de kalender, een samenvoeging van de Italiaanse eendagswedstrijden Tre Valli Varesine, Coppa Bernocchi en Coppa Agostoni. Inmiddels is het parcours bekend van de koers die deel uitmaakt van de ProSeries.

Gestart wordt vanuit Legnano, op ruim een half uurtje rijden ten noordwesten van Milaan. In deze plaats won Phil Bauhaus vorig jaar de Coppa Bernocchi. Dan rijdt het peloton in oostelijke richting voor twee lokale ronden rond Lissone, waar Aliaksandr Riabushenko in 2019 de Coppa Agostoni achter zijn naam zette. De wedstrijd wordt beslist in de heuvels rond Varese. Hier zegevierde Primož Roglič een jaar geleden in Tre Valli Varesine èn werd in 2008 het WK wielrennen gehouden.

Het drieluik Tre Valli Varesine, de Coppa Bernocchi en de Coppa Agostoni werd eerder dit jaar als gevolg van het coronavirus samengevoegd tot een wedstrijd, namelijk de Gran Trittico Lombardo. Onder andere de WorldTour-teams Ineos, Bahrain McLaren, CCC, Astana, Mitchelton-Scott, Movistar, Trek-Segafredo en UAE Emirates staan aan de start. Het deelnemersveld wordt aangevuld met enkele ProTeams, continentale teams en een Italiaanse selectie.

Gran Trittico Lombardo wordt verreden op 3 augustus.