Italiaanse Corratec-ploeg ziet het levenslicht: “Streven naar ProTeam-status”

De onlangs opgerichte wielerploeg Team Corratec heeft grote ambities. Teammanager Serge Parsani wil met zijn Italiaanse team volgend jaar een ProTeam-licentie ontvangen. Dit jaar debuteert Corratec met een continentale licentie in het peloton.

De bekendste renners van Corratec dit seizoen zijn de Serviërs Dusan Rajovic en Veljko Stojnić, die bij Delko en Vini Zabù de nodige profervaring hebben opgedaan. Daarnaast maken negen Italianen, José Pitti uit Panama, Oscar Téllez uit Colombia en Preslav Balabanov uit Bulgarije deel uit van de selectie.

“Na een paar jaar met de familie te hebben doorgebracht, ben ik erg blij om terug te zijn. Het wielrennen is altijd mijn wereld geweest”, vertelt oud-wielrenner Serge Parsani, ondertussen 69 jaar oud, tegen Tuttobiciweb. “Ik zal vooral achter het bureau werken, maar met hetzelfde enthousiasme als toen ik renner en daarna mechanieker was. We hebben een serieus project tot leven gebracht en een groep renners gevonden die ons veel voldoening zal geven.”

Werk aan de winkel

Volgens Parsani moet de ploeg in de breedte nog wel groeien. “Ik wil onze ambitie niet verbergen. Dat is om volgend seizoen al de sprong te maken in de categorie waarin we uitkomen. We streven naar de ProTeam-status”, zegt hij. “We weten heel goed dat we veel werk te doen hebben. We moeten ons concentreren op het seizoen met de jongens, onder leiding van Francesco Frassi. Anderzijds moeten we verder gaan bouwen aan dit project. Het is een grote uitdaging, maar ik ben klaar om die aan te gaan.”

In de Vuelta al Tachira (UCI 2.2) in Venezuela zal Team Corratec, dat gesponsord wordt door het gelijknamige fietsenmerk uit Duitsland en de uitvalsbasis heeft in Toscane, voor het eerst haar opwachting maken in het peloton. Vorig jaar reed Vini Zabù nog op fietsen van Corratec rond.