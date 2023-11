Nick Doup • woensdag 29 november 2023 om 07:18

Italiaanse bond verbood kampioenstrui Filippo Pozzato: “Met het Kremlin erop”

De eerste versie van de Italiaanse kampioenstrui van Filippo Pozzato in 2009 werd verboden door de Italiaanse wielerbond, omdat de skyline van Moskou erop te zien was. “Mét het Kremlin erop inderdaad.” Dat vertelt de oud-wielrenner veertien jaar na dato in de nieuwe winter-editie van RIDE Magazine.

Eind juni veroverde Pozzato in Imola de nationale titel door Damiano Cunego en Luca Paolini te verslaan. Katusha maakte vervolgens in allerijl een tricolore met de vormgeving van het toenmalige tenue van de Russische ploeg. Dat was een blauw-wit shirt met daarop de skyline van Moskou. Ook de kampioenstruien kregen dat jaar die toevoeging.

Een week na zijn Italiaanse titel verscheen ‘Pippo’ Pozzato in de Tour de France, met dat bijzondere Italiaanse kampioenstricot. “Het idee van de trui kwam natuurlijk niet van mij. Ploegbaas Andrei Tchmil stond erachter, maar ik werd erop aangekeken en aangesproken. Italiaanse journalisten riepen: ‘Dat kan echt niet!’ Landgenoten in het peloton reageerden natuurlijk ook en dat was meestal niet positief. ‘What a shit jersey!’, dat soort opmerkingen”, aldus Pozzato.

Ook de Italiaanse bond ging zich ermee bemoeien en stuurde een boze brief naar Katusha. “Ik heb deze trui maar een paar dagen gedragen, want na die brief hebben ze bij de ploeg een nieuwe trui ontworpen. Er lag namelijk geen ander tenue klaar. Dat moesten ze onmiddellijk produceren”, blikt de Italiaan terug op die Tour de France.

In het interview in de nieuwe RIDE Magazine vertelt Filippo Pozzato ook over zijn ontmoeting met Vladimir Putin, de aangepaste kampioenstruien, de zolder van zijn moeder en de waarde van zijn Italiaanse titel. Ook trekt hij dat bijzondere shirt uit 2009 nog eens aan.

