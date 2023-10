donderdag 12 oktober 2023 om 09:47

Italiaanse baantopper Liam Bertazzo (31) houdt het voor bekeken

Liam Bertazzo heeft besloten om een punt te zetten achter zijn wielercarrière. De 31-jarige Italiaan reed op de weg meerdere jaren voor Vini Zabù en voorgangers, maar we zullen Bertazzo toch vooral onthouden als baanrenner. Op de baan boekte hij door de jaren heen de nodige successen.

Bertazzo veroverde in zijn loopbaan acht medailles op de Italiaanse kampioenschappen baanwielrennen, maar kroonde zich nooit tot nationaal kampioen. Wel veroverde hij in 2013 de Europese titel in de ploegkoers, samen met Elia Viviani. Verder werd hij nog drie keer vice-Europees kampioen. Bertazzo was – met een zilveren en bronzen medaille – ook succesvol op het WK baanwielrennen.

Bertazzo kwam niet alleen maar uit op de baan, maar reed ook jarenlang op de weg. Hij koerste van 2015 tot eind 2021 voor Wilier Triestina-Selle Italia en opvolgers Neri Sottoli-Selle Italia-KTM en Vini Zabù. De laatste twee seizoenen kwam hij uit voor de continentale Duitse formatie Maloja Pushbikers.

Twee Giro-deelnames

De Italiaan stond in 2016 en 2018 aan de start van de Giro d’Italia. Zijn eerste Ronde van Italië wist hij niet tot een goed einde te brengen, twee jaar later haalde hij (als nummer 143 in het eindklassement) wel de finish. Op de weg boekte Bertazzo twee profoverwinningen: in 2017 won hij een rit en het eindklassement van de Tour of China I.

“Ik ben trots op mijn behaalde resultaten en op het feit dat ik mijn carrière kon beëindigen aan de zijde van mijn goede vriend Filippo Fortin”, laat Bertazzo weten aan Tuttobiciweb. De Italiaan weet ook al wat hij gaat doen in zijn nieuwe leven. “Ik ga in het bedrijf van mijn ouders werken.”