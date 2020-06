Italiaans wegkampioenschap definitief op 23 augustus maandag 15 juni 2020 om 16:01

De Italiaanse wielerbond heeft de datum van het nationaal kampioenschap op de weg vastgesteld op zondag 23 augustus. De afgelopen weken werd veel gesteggeld over de Italiaanse najaarskalender, maar de UCI hield voet bij stuk en behield het weekend van 22-23 augustus voor de nationale kampioenschappen.

Vooral voor Milaan-San Remo werd veel gelobbyd om die op 22 augustus te organiseren, maar daar ging de internationale wielerunie niet in mee. La Primavera wordt nu op 8 augustus verreden, gevolgd door de Ronde van Lombardije op 15 augustus. Een week later zijn nu de wegkampioenschappen ingeroosterd: op vrijdag 21 augustus de tijdrit en op zondag de 23ste de wegrit.

De koers door de provincies Vicenza en Padua wordt mede georganiseerd door Filippo Pozzato. Bassano del Grappa is de startplaats van de tijdrit (38,8 km) en de wegwedstrijd (254 km), terwijl Cittadella beide keren de finish ontvangt. De klim van de Rosina is de scherprechter in beide kampioenschappen. De Rosina moet in de wegrit liefst elf keer beklommen worden, in totaal is die koers goed voor 2.700 hoogtemeters.

Davide Formolo is de huidige Italiaans kampioen op de weg, terwijl Filippo Ganna de houder is van de tijdrittitel.