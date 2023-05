Italiaans succes in Kersenronde Mierlo: Alessio Delle Vedove sprint naar de zege

Alessio Delle Vedove heeft de Kersenronde Mierlo op zijn naam geschreven. De Italiaan van Circus-ReUz-Technord was in de sprint van een kopgroep van vijftien te snel voor Joshua Giddings (Lotto Dstny Development) en Martijn Rasenberg (ABLOC CT).

Al vroeg in de Kersenronde Mierlo reed een kopgroep van zo’n twintig renners weg. De aanvallers hielden vervolgens sterk stand en degenen die het overleefden, mochten na 120 kilometer sprinten om deze zege. In die sprint toonde Alessio Delle Vedove zich de snelste. Het was de eerste seizoenszege voor de 19-jarige Italiaan, die wel al enkele top-tienplaatsen liet noteren. Zo werd hij onlangs zevende in de beloftenversie van Eschborn-Frankfurt.

Kersenronde Mierlo

Uitslag

1. Alessio Delle Vedove (Circus-ReUz-Technord)

2. Joshua Giddings (Lotto Dstny Development)

3. Martijn Rasenberg (ABLOC CT)