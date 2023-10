zondag 15 oktober 2023 om 17:28

Italiaans kampioen Velasco met lichte hoofdletsels naar het ziekenhuis na val in Veneto Classic

Italiaans kampioen Simone Velasco is tijdens de Veneto Classic zwaar gevallen, met een ‘licht letsel aan de schedel en het gezicht’ als gevolg. Dat laat zijn ploeg Astana Qazaqstan weten op X, het voormalige Twitter.

De renner werd meteen naar het ziekenhuis afgevoerd, waar hij de nodige onderzoeken zal ondergaan. De medische staff van de ploeg zal vervolgens beslissen of hij de nacht in het ziekenhuis moet doorbrengen of niet.

Velasco kende afgelopen jaar het beste seizoen uit zijn carrière. Niet alleen pakte hij de Italiaanse titel, maar ook ritwinst in de Ronde van Valencië en ereplaatsen in enkele Italiaanse en Spaanse najaarskoersen waren zijn deel.

🇮🇹 RACE: @VenetoClassic

— Astana Qazaqstan Team (@AstanaQazTeam) October 15, 2023