Italiaans kampioen Filippo Zana naar BikeExchange-Jayco: “Droom die uitkomt”

Italiaans kampioen Filippo Zana heeft een driejarig contract getekend bij BikeExchange-Jayco. De 23-jarige coureur komt over van Bardiani-CSF-Faizanè, waar hij de laatste drie seizoenen voor koerste. “Het is een droom die uitkomt om voor een ploeg als BikeExchange-Jayco te rijden”, zegt hij.

Zana is aan zijn derde profseizoen bezig, terwijl hij dit seizoen pas de elite-leeftijd van 23 jaar bereikte. Hij brak in 2021 door met eindzeges in de Vredeskoers en de Sazka Tour. Ook was hij vijfde in de Adriatica Ionica Race, tweede in de Istrian Spring Trophy en derde in de Tour de l’Avenir. Dit jaar won hij de Adriatica Ionica Race en kroonde hij zich tot Italiaans kampioen op de weg.

“Ik ben heel gemotiveerd om nog meer te trainen om te blijven groeien en het vertrouwen van BikeExchange-Jayco terug te bepalen. We hebben veel doelen die we willen bereiken”, aldus Zana. “Het is belangrijk voor mij om de Italiaanse kampioenstrui te eren volgend jaar. Het is een volgend hoofdstuk dat gaat beginnen en ik kan niet wachten om te profiteren van al het harde werk van de afgelopen jaren.”

Ploegmanager Brent Copeland noemt het speciaal dat BikeExchange-Jayco de Italiaans kampioen aan zijn ploeg heeft gebonden. “Hij is nog maar 23 jaar, maar heeft al zo veel ervaring en is een renner in wie we al lang interesse hebben. We zien een mooie toekomst voor hem”, zegt Copeland. “Als ploeg blijven we groeien en willen we onze ploeg voor de grote rondes versterken. Filippo zal daar een grote rol in spelen. We hopen dat hij een waardevolle bijdrage gaat leveren aan meer successen binnen onze ploeg.”

Eerder presenteerde BikeExchange-Jayco ook al Eddie Dunbar (INEOS Grenadiers) en Chris Harper (Jumbo-Visma).