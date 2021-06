Israëlische Rotem Gafinovitz per direct naar Bingoal-Chevalmeire

Het continentale damesteam Bingoal-Chevalmeire, met Thalita de Jong als kopvrouw, heeft Rotem Gafinovitz aangetrokken. De 28-jarige Israëlische zal deze zomer al in actie komen voor de ploeg van manager Davy Wijnant.

Na een jaartje (2018) bij WaowDeals, waar ze ploeggenote was van Marianne Vos, verhuisde Rotem Gafinovitz naar Canyon-SRAM, dat sinds vorig jaar deel uitmaakt van de WorldTour. Dit jaar verdedigde de Israëlische echter de kleuren van InstaFund La Prima.

Maar haar verblijf bij het Canadese team was dus maar van korte duur. Gisteren tekende ze een overeenkomst met Bingoal-Chevalmeire, dat deze zomer nog een extra kracht kon gebruiken. Gafinovitz maakt haar debuut voor het team in de Ronde van België en blijft minstens tot eind dit jaar in dienst, met een optie op een verlenging voor 2022.