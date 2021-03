Mark Cavendish leider Coppi e Bartali, Israel Start-Up Nation wint ploegentijdrit

Israel Start-Up Nation heeft dinsdag de ploegentijdrit in de Settimana Internazionale Coppi e Bartali gewonnen. De ploeg van Ben Hermans was over het 10,8 kilometer lange circuit rondom Gatteo de snelste. De top-3 zat binnen twee seconden van elkaar: Astana-Premier Tech werd tweede, Deceuninck-Quick-Step eindigde als derde. Mark Cavendish is de nieuwe leider.

De WorldTour-teams staken er flink bovenuit in de vlakke ploegentijdrit rond Gatteo. Trek-Segafredo en Qhubeka ASSOS reden net onder de twaalf minuten, maar werden afgebluft door INEOS Grenadiers. De Britse formatie zette 11.44 minuten op de borden en nam daarmee de leiding over.

Israel Start-Up Nation dook daar met een tijd van 11.36 acht seconden onder. Onder meer Ben Hermans, Matthias Brändle, Alex Dowsett en Alessandro De Marchi maakten deel uit van de trein die met bijna 56 km/h over het parcours denderde.

Kleine verschillen

Onder meer BikeExchange (11.42) en Jumbo-Visma (11.47) kwamen niet aan die toptijd van de Israëlische ploeg. De jeugdige ploeg van Team DSM verloor meer dan een halve minuut. Astana-Premier Tech kwam met 11.37 nog het dichtst bij Israel Start-Up Nation, maar strandde op de tweede plaats. Deceuninck-Quick-Step eindigde met 11.38 als derde.

Dinsdagochtend ging de Settimana Internazionale Coppi e Bartali van start met een korte rit-in-lijn, die in een sprint gewonnen werd door Jakub Mareczko. Hij eindigde met zijn ploeg Vini Zabù op 24 seconden van Israel Start-Up Nation en moest de leiderstrui afgeven aan Mark Cavendish. De Brit werd in etappe 1A tweede en kwam in de ploegentijdrit met het team over de meet.