Mareczko vloert Cavendish in ochtendrit Settimana Internazionale Coppi e Bartali

De inleidende ochtendetappe in de Settimana Internazionale Coppi e Bartali is gewonnen door Jakub Mareczko. De snelle man van Vini Zabù kwam als eerste over de streep in finishplaats Gatteo. Vanmiddag staat er nog een ploegentijdrit op het programma.

De traditionele ochtendetappe speelde zich ook dit jaar weer af in en rond het plaatsje Gatteo, gelegen in de regio Emilia-Romagna. De openingsrit was eigenlijk een aaneenschakeling van lokale rondes. De beklimming naar Longiano (1,2 km aan 7,4%, met pieken tot 13%) was een potentiële scherprechter.

Na verschillende aanvalspogingen wisten twee relatief onbekende Italianen weg te rijden uit het peloton. De voorsprong van Raffaele Radice (Mg.k Vis VPM) en Francesco Zandri (Work Service Marchiol Vega, de ploeg van Davide Rebellin) liep op tot ongeveer één minuut, maar in het peloton had men de touwtjes strak in handen.

Sprint op hoge snelheid

De twee vluchters werden netjes op tijd ingerekend en in de finale lag de snelheid te hoog om nog écht aan te vallen. De sprintersploegen probeerden hun treintjes zo goed mogelijk op de rails te zetten en dit zorgde voor de nodige nervositeit. Op twee kilometer van de streep was er nog een valpartij, Andrey Zeits was een van de slachtoffers.

Snelle mannen als Mareczko en Cavendish slaagden er echter in om de valpartij te ontwijken en konden ongehinderd aan hun sprint beginnen. De sprint op hoge snelheid werd uiteindelijk gewonnen door Mareczko, al was het verschil met Cavendish vrij klein. Het is voor de 26-jarige Mareczko alweer de tweede zege (na de Trofej Umag) van het seizoen.

🇮🇹 #CoppieBartali Victoria para Jakub Mareczko en el sector inaugural de la primera etapa. @aular_orluis no ha podido pelear en el sprint por una caída en la parte final del recorrido.#SúmateAlVerde 💚 pic.twitter.com/mtOOB0tyWE — Team Caja Rural-RGA (@CajaRural_RGA) March 23, 2021