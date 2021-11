Israel Start-Up Nation verlengt contracten met vier Israëliërs

Israel Start-Up Nation heeft de contracten van Itamar Einhorn, Omer Goldstein, Guy Niv en Guy Sagiv verlengd. Daarmee houdt het WorldTeam zijn Israëlische kern van afgelopen seizoen intact. Volgens ploegmanager Kjell Carlström boeken Israëlische renners voortdurend vooruitgang, zegt hij op de website van de ploeg.

“We hebben het afgelopen jaar allemaal geweldige resultaten van hen gezien en we hopen dat ze zo door zullen gaan”, zegt Carlström. “Er is ook een nieuwe generatie jonge Israëlische renners opgestaan in onze opleidingsploeg. Het is geweldig dat we hen kunnen helpen om zich als renner te ontwikkelen. Al met al verwachten we de komende jaren nog meer mooie prestaties van de Israëlische renners te zien.”

Einhorn bezorgde de ploeg afgelopen seizoen een etappezege in de Ronde van Slowakije, waar hij Peter Sagan versloeg. “Ik ben er trots op om met al mijn Israëlische ploeggenoten verder te gaan en te laten zien dat we in de lift zitten”, laat de 24-jarige sprinter weten. “Ik was in staat om mijn niveau te verhogen en dat werd beloond met een overwinning. Nu voel ik dat de sky the limit is voor mij.”