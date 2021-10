Israel Start-Up Nation met Woods, Martin én Froome in Ronde van Lombardije

Israel Start-Up Nation rekent op Michael Woods en Dan Martin in de Ronde van Lombardije. Voor Martin, in 2014 winnaar van ‘de koers van de vallende bladeren’, wordt het een bijzondere koers, want na vandaag is de Ierse klimmer wielrenner af. Ook Chris Froome gaat van start: de Brit gaat op voor zijn debuut in de laatste grote klassieker van het seizoen.

Woods was al een keer vijfde in 2019 en maakt een sterke periode door. Na zijn vijfde plaats in de olympische wegkoers van Tokio, pakte de Canadees afgelopen maand de draad weer op met een vijfde plek in de Tour of Britain. Onlangs reed hij in de Giro dell’Emilia naar het podium (derde) en eindigde hij vijfde in Milaan-Turijn. “Mijn beste resultaat hier is de vijfde plaats en ik word niet als favoriet beschouwd, maar misschien biedt dat een kans voor mij”, laat hij via de ploeg weten. “We hebben hier een sterk team, dus alles is mogelijk.”

Ook van Martin mag worden verwacht dat hij een rol kan spelen in de finale. In 2014 wist de Ier de Ronde van Lombardije al een keer te winnen door in de slotkilometer naar Bergamo weg te rijden uit een kopgroep. Viervoudig Tour de France-winnaar Chris Froome verschijnt voor het eerst aan de start van de klassieker. De 36-jarige renner staat in een dienende rol aan het vertrek. Met Ben Hermans heeft de ploeg een man met goede benen aan de start. De Belg was onlangs negende in de Giro dell’Emilia en elfde in Milaan-Turijn.

Selectie Israel Start-Up Nation voor de Ronde van Lombardije (9 oktober)

Chris Froome

Omer Goldstein

Ben Hermans

Reto Hollenstein

Dan Martin

James Piccoli

Michael Woods